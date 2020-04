Hansen nieuwe trainer volleybalsters Zaanstad

KOOG AAN DE ZAAN -Veikko Hansen is de nieuwe trainer van de volleybalsters van Zaanstad. Hij was als trainer en speler ook al actief bij Zaanstad. De laatste periode was hij trainer bij Compaen.

Na het vertrek van René Leeflang en Paul Winter waren de Zaankanters op zoek naar een nieuwe trainer. Hansen was de belangrijkste kandidaat om het duo op te volgen.

“Het is een mooie uitdaging om straks met het team in de Topdivisie aan de slag te gaan. Hopelijk kan dat na de zomer weer. Het is een rare tijd, ik heb nu alleen nog maar op afstand via Zoom met de meiden gesproken. Natuurlijk had ik al wel een indruk, want ik heb dit seizoen al wel enkele wedstrijden van ze gezien. Overigens zal het met een paar dames in het team een hernieuwde samenwerking worden", laat Hansen in een persbericht van de club weten.