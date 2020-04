Luca (18) vindt gestolen collectie uit Küverbunker terug via Marktplaats

Luca (18) is als vrijwilliger verbonden aan Rondje Wijk aan Zee, een vereniging die onder meer rondleidingen verzorgt langs de Atlantikwall in het kustdorp. Toen de inwoner van Ouderkerk aan de Amstel een maand geleden hoorde dat de Küverbunker doelwit was geworden van een inbraak, zette hij digitaal de achtervolging in. "Ik verzamel zelf ook spullen uit de Tweede Wereldoorlog en ben gewoon iedere dag gaan kijken of ik iets kon vinden. Toen zag ik opeens dat een van de geweren werd aangeboden en stuitte ik ook op de andere advertenties."

Luca aarzelde niet en schakelde direct de politie in. Met resultaat: de dader werd getraceerd en de spullen in beslag genomen. "Afgelopen woensdag hebben we bijna alles kunnen ophalen op het bureau in Beverwijk", glundert hij.

