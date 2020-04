Texel neemt afscheid van verongelukt autocrosstalent Laurens Slik

Afgelopen week verongelukte de 22-jarige Laurens. Om onbekende redenen raakte hij op de Kadijksweg bij De Waal de macht over het stuur kwijt en belandde met een klap in het naastgelegen weiland.

De verslagenheid over de dood van Laurens is groot op het eiland. Laurens was een talentvol autocrosscoureur en werkte bij zijn vader in het loodgietersbedrijf.