'Coronarust' op snelweg: onderhoud A8 eerder begonnen

ZAANSTAD -Omdat de snelwegen veel rustiger zijn dan normaal als gevolg van de coronamaatregelen, heeft Rijkswaterstaat de start van het noodzakelijke onderhoudswerk aan de A8 bij knooppunt Zaandam vervroegd. Het betekent dat mensen die daar in de buurt wonen last krijgen van lawaai.

Het werk gaat tot en met 30 april duren. In weekenden wordt niet gewerkt en vrijdagavond alleen als het echt niet anders kan.

Wegwerkers zullen met zware sloophamers voegen tussen de wegdelen verwijderen. Aangezien dit voornamelijk 's nachts gebeurt kan dit voor overlast zorgen. Om die overlast te beperken worden flexibele geluidsschermen ingezet. Met name mensen die aan de Middel en de Guisweg wonen, zullen last hebben van het lawaai.

Rijkswaterstaat begint eerder met het werk om te voorkomen dat de weg komende zomer voor langere tijd helemaal dicht moet. De kans bestaat namelijk dat het werk langer in beslag gaat nemen in verband met de RIVM-coronarichtlijnen waarmee gewerkt moet worden. Door de voorbereiding eerder te starten hopen de planners van Rijkswaterstaat tijdwinst te boeken.

