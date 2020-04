Amstelveen wil vluchtelingenkinderen uit Griekenland opvangen

AMSTELVEEN - De gemeente Amstelveen wil verweesde minderjarigen uit vluchtelingenkam pen in Griekenland opvangen. Het gaat om kinderen die onder meer op Lesbos zitten.

Amstelveen steunt daarmee de oproep van vluchtelingenorganisaties die vinden dat Nederland 500 van de 2500 ernstig verwaarloosde kinderen onderdak moet bieden.

In tegenstelling tot andere Europese landen is Nederland tot nu toe niet bereid om dat te doen. Reden voor de gemeente Amstelveen om het kabinet een brief te sturen en te wijzen op haar verantwoordelijkheid.

Hoeveel van die 500 vluchtelingenkinderen Amstelveen zelf bereid is op te vangen en hoe die opvang er uit zou moeten zien, is nog niet duidelijk.

Burgerinitiatieven

In Amstelveen zijn in het verleden meerdere initiatieven uitgerold om vluchtelingen in Griekenland te helpen.

Zo verzorgden Dorien Keus, Willeke Koops en Yvonne Teitsma in 2017 het ontbijt in vluchtelingenkamp Kara Tepe op Lesbos. Voor hun vertrek sprak NH Nieuws met ze.