Gooise ziekenhuizen houden online 'inloopspreekuur' voor coronavragen

HILVERSUM - Het Gooise Tergooiziekenhuis houdt vanavond een online 'inloopspreekuur' waarop iedereen terecht kan met vragen over het coronavirus en de situatie in het ziekenhuis. Het spreekuur is live te volgen op de website van NH Nieuws.

Google Streetview

Het Tergooi vertelt zelf hoe het er aan toe gaat in het ziekenhuis tijdens de coronacrisis. Namens het ziekenhuis schuiven bestuurder Janneke Brink-Daamen, intensivist Eline van Slobbe, arts-microbioloog Cornelis Timmerman en een verpleegkundige van de Intensive Care aan. Het team beantwoord tijdens het spreekuur ook vragen. Dat kan gaan over de zorg in het ziekenhuis zelf, maar ook over het coronavirus in het algemeen. De vragen worden live behandeld. Het spreekuur is vanavond van 18.00 tot 19.00 uur te zien.