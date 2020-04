NH Sportforum: 'Een burgemeester een demagoog noemen gaat te ver'

AMSTERDAM - Het blijft een heet hangijzer in de voetbalwereld. De eredivisie en eerste divisie uitspelen of stoppen? De verslaggevers van NH Sport gingen hier tijdens de uitzending van maandagavond uitgebreid op in.

Chef voetbal NOS Arno Vermeulen reageerde zondagavond in Studio Sport fel op de burgemeester van Eindhoven John Jorritsma. Vermeulen noemde Jorritsma onder andere een demagoog. Hij had namelijk aangekondigd dat er dit sezoen geen betaald voetbal in Eindhoven meer wordt gespeeld. Verslaggever Thomas Brood: "Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik sluit mij wel een beetje aan bij Arno Vermeulen. De uitspraken van Vermeulen waren wel wat lomp. Het leek alsof hij boos was. Hij noemde de burgemeester een demagoog. Dat is niet handig, maar nu al uitspraken doen over juni kan toch niemand?"

Vergadering "Afgelopen dinsdag was er een vergadering bij de KNVB, Die was rond 18:30 afgelopen", vervolgde Brood. "Jorritsma reageerde dezelfde avond al voor 20:00 uur bij Omroep Brabant. Dan denk ik bij mezelf, hij is er wel snel met gestrekt been ingegaan. Ik vraag mij af of hij wel heeft overlegd met de driehoek (de politiechef, de hoofdofficier van het OM en de burgemeester red.). Ik kan mij dat bijna niet voorstellen. Ik denk dat hij dit op eigen houtje heeft geroepen. Na de nieuwe maatregelen van het kabinet, kan je pas dingen beslissen. Ik vond het een beetje vroeg wat Jorritsma zei."

