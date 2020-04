Kippenvel: spookstad Alkmaar in tijden van social-distancing

Tony en Maikel besloten samen de verlaten straten in het centrum van Alkmaar vast te leggen met hulp van een drone. Dat ging niet altijd even gemakkelijk, gezien er anderhalve meter afstand gehouden moest worden. “Het was soms lastig om voldoende afstand te bewaren, maar ik probeerde Tony tips op afstand te geven. Zelf ben ik vier dagen bezig geweest met het componeren van de muziek. We hebben de video helemaal zelf gemaakt.”