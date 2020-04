Jonk hoopt met 'zijn' Volendam meer supporters naar het stadion te lokken

VOLENDAM - Een positief signaal naar supporters en sponsoren. Zo omschrijft trainer Wim Jonk zijn contractverlenging bij FC Volendam. De club heeft de optie in het contract van de Volendammer, dat volgend jaar afliep, gelicht.

Pro Shots/Vincent de Vries

Het bestuur van het Nieuwe Oranje benaderde Jonk een tijd geleden over de optie in zijn contract. "Ik had namelijk een contract voor twee jaar met een optie voor een derde seizoen. Die hebben we nu gelicht", vertelt Jonk in gesprek met NH Sport. "We zijn vorig jaar een bepaalde weg ingeslagen", vervolgt Jonk. "Het gaat natuurlijk boven verwachting goed. Ik doe het natuurlijk niet alleen, maar samen met de groep en mijn staf."

Quote "Een individuele aanpak bij spelers, staat hoog bij ons in het vaandel" FC Volendam-trainer WIM JONK

Er wordt op een andere manier getraind, vertelt Jonk. "We proberen te kijken wat er nodig is om spelers beter te maken. Daarvoor moet je veel trainingsuren maken. Een individuele aanpak bij spelers, dat staat bij mij en mijn staf hoog in het vaandel."

Promotie Bij zijn aanstelling sprak Jonk de ambitie uit om op termijn te promoveren naar de eredivisie. "Dat staat overeind. We proberen dat te behalen door zo goed mogelijk te voetballen. In mijn ogen hoort dat ook bij Volendam. Onze toeschouwers houden daarvan. Ik hoop dat de Volendammers massaal naar het stadion komen, als het weer mag."

Nieuwe wind Volendam-watcher Edward Dekker merkt dat er een nieuwe wind waait aan de Dijk. "De resultaten zijn het gevolg van een professionelere instelling die zij dit seizoen zijn in gegaan. Niets ten nadele van de voorgangers van Jonk (Misha Salden, Hans de Koning en Robert Molenaar red.). Zij moesten roeien met de riemen die ze hadden." "Met Wim Jonk is er iemand met een behoorlijke status binnengekomen", zegt Dekker. "Hij heeft een hele ploeg meegenomen, dat vertaalt zich met prestaties op het veld. Ze hebben een hoofd performance Freek de Boer, hoofd skillstraining Michel Hordijk en hoofd consultant Ruben Jongkind. Dat zijn allemaal mensen uit de Ajax-school. Ze doen er alles aan om de spelers naar een hoger plan te tillen."

Quote "Ik denk dat Jonk veel uit de selectie haalt met zijn staf" FC Volendam-watcher edward dekker

Dekker vindt het geen gekke gedachte dat Volendam zou promoveren. "Als RKC Waalwijk en FC Dordrecht konden promoveren in het verleden, waarom zou Volendam dat niet kunnen?Er zijn er wel meer ploegen in het verleden geweest die niet de beste waren van de eerste divisie, maar wel promoveerden. Ze waren hard op weg. Er zaten wat dalletjes in het seizoen, het scorend vermogen liet af en toe te wensen over. Ik denk dat Jonk veel uit de selectie haalt met zijn staf", besluit Dekker.