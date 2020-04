Met een rubberbootje tóch op paasbezoek bij je moeder

CASTRICUM - Met het dringende advies ouderen voorlopig te mijden, was het dit jaar een eenzaam Pasen voor veel senioren. Maar Jan Piet Luijckx bracht zijn moeder dit paasweekeinde op ludieke wijze toch een bezoekje, meldt de Castricummer .

Jan Piet haalde een rubberbootje uit zijn schuur en reed ermee naar de vijver van het verzorgingshuis de Boogaert in Castricum. Daar legde hij het bootje in het water en peddelde zo naar het balkon van zijn moeder.

Aan de Castricummer laat hij weten dat zijn actie veel bekijks trok. "We hadden veel publiek, het werd gefilmd en er werden foto’s gemaakt. Zo bezorgde ik niet alleen mijn moeder een leuke middag, maar was het ook een verzetje voor het aanwezige publiek.’’

Het mooie weer tijdens Pasen bracht hem op het creatieve idee. Met het bootje kon hij gemakkelijk de rand van haar terras bereiken. Zo kon Jan Piet zijn moeder op veilige afstand toch nog even zien.

Corona in Noord-Holland

馃摪 Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

馃摵 Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

鉁夛笍 Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier