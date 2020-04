Triatlete Luna traint door in haar achtertuin

WIJK AAN ZEE - Wie zijn of haar droom verstoord ziet worden door de coronacrisis, moet inventief zijn. De 16-jarige Luna de Bruin uit Wijk aan Zee is een triatlete met vooruitzichten op een mooie loopbaan.

Om dat perspectief te behouden is er sinds het uitbreken van de coronacrisis wel het één en ander veranderd voor sporters. Wedstrijden en daarmee doelen zijn weg gevallen, maar ze moeten wel hun conditie op peil houden. Er komt een moment dat ze weer in het strijdperk moeten treden.

Luna, tweedejaars junior uit Wijk aan Zee , heeft er iets op gevonden. Nu de zwembaden dicht zijn en het buiten nog wat koud is maar zij haar zwemconditie toch op niveau wil houden, heeft ze een zwembadje laten neetzetten in de achtertuin. Ze bevestigt een touw aan het ene uiteinde om haar middel en het andere aan een paal....en húp, zwemmen maar.

"Zondag heb ikgezwommen in het Zijkanaal B. Dat was goed te doen. Maar nu is het toch alweer een stuk kouder. Dan is dit een goede oplossing om mijn basisconditie uit te bouwen. Het ziet er grappig uit inderdaad. Het is een goed alternatief."

Luna doet van kinds af aan aan sport. Dat is niet zo vreemd met ouders die het sportbloed door de aderen stroomt. Haar moeder Linda is een fervent hardloper en haar vader Bas is ex-tratleet en bondscoach van de paratriatleten. "Al vroeg gingen we met de honden lopen. Je groet er vanzelf in." Deelname aan EK en WK Luna deed al meedoen aan het EK en het WK waar ze beide in de middenmoot eindigde. Dat is bijzonder voor een zestien-jarige. Vaak zijn haar concurrenten namelijk ouder. Ze heeft als junior nog twee seizoenen voor de boeg en kan alleen maar sterker worden. "Dan moet ik hard blijven trainen. Dat doe ik graag. En ik heb nu ook wat meer tijd, al hebben wel schoolpdrachten en digitale lessen (Luna zit in 5 gymnasium op het Felisenum, red)."

Luna houdt van sportieve uitdagingen. Die gaan nog wel eens verder dan de triatlon. Zo deed ze vorig jaar mee aan het jeugd WK skyrunning in Italië, waar ze zilver won. Een van de twee onderdelen, de zogeheten vertical run, was een race waarbij de deelnemers in een kleine vier kilometer duizend hoogtemeters moesten overbruggen. De zogenoemde skyrace was een loop over zestien kilomter met 1.600 hoogetmeters.

"Dat was wel heel bijzonder om aan mee te doen. En een goeie motivatie voor de triatlon." Want de triatlon is háár sport, eigenlijk omdat ze niet kan kiezen tussen de drie disciplines. "Al vind ik hardlopen toch het leukst. Daar ben ik ook het best in." Nu maar wachten tot de coronacrisis is overgewaaid. Dan gaan we meer horen van Luna de Bruin, die intussen vrolijk doorzwemt in de achtertuin.