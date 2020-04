De Peiling: 'Geen huurverhoging tijdens coronacrisis'

SP, PvdA en GroenLinks roepen op om de geplande verhoging van de huur van woningen dit jaar te schrappen vanwege de coronacrisis. De partijen vrezen dat mensen door de huurverhoging in financiële problemen komen nu veel flexwerkers en zzp-ers minder werk hebben. Wat vind jij van het schrappen van die huurverhoging?

Minder opdrachtgevers Flexwerkers en kleine zelfstandigen merken de coronacrisis nu al in hun portemonnee. Zo heeft de Haarlemse freelance illustrator Kris Lauwen veel minder opdrachten. Ze is nu afhankelijk van vrienden die haar boodschappen bekostigen. Ze vreest binnenkort de huur van haar woning niet meer te kunnen betalen.

Hoge woonlasten

Onder normale omstandigheden zijn volgens SP, PvdA en GroenLinks de woonkosten voor veel mensen al hoog. De geplande huurverhoging van 5,1 tot 6,6 procent is nog gebaseerd op verwachte economische groei en lage werkloosheid. Cijfers die inmiddels door de coronacrisis zijn achterhaald. "Helaas hebben nu steeds meer mensen problemen om de huur te betalen", zegt GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders. "De huurverhoging moet dus van de baan."

Huisuitzetting

Morgen debatteert de Tweede Kamer over de huurverhoging. De partijen willen ook dat huisuitzettingen voor mensen die de huur niet meer kunnen betalen tijdelijk worden stopgezet. Vakbond FNV heeft berekend dat 800.000 flexwerkers en mensen met tijdelijke contracten hun baan dreigen te verliezen door de coronacrisis.

Uitgestelde huurverhoging Den Helder

In de online reacties op de Facebookpagina van NH Nieuws meldt Kevin dat de Woonstichting in Den Helder uit eigen beweging al heeft besloten de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli uit te stellen.