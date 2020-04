Hilversumse buurt woedend: groep vandalen zorgt al tijden voor overlast

HILVERSUM - Bewoners van de Hilversumse wijk Kerkelanden zijn er helemaal klaar mee: een groep jongeren zorgt daar al tijden voor veel overlast en vandalisme. Afgelopen week was het weer raak. Toen werden er vernielingen gepleegd aan een school.

De vernielingen aan de school, de Augustinusschool aan de Kloosterlaan, zouden afgelopen week zijn gepleegd door een groep van ongeveer tien jongeren. Er werd onder meer geprobeerd een ruit in te gooien.

De vernielingen staan niet op zichzelf. Buurtbewoners zeggen op social media dat ze al zeker een jaar worden geteisterd door dezelfde groep jongeren. Zo was het onder meer raak tijdens de jaarwisseling: toen werden er veel vernielingen gepleegd aan twee scholen en vloog een auto in de fik. De Augustinusschool was toen ook het doelwit: er werd een vuurwerkbom naar binnen gegooid en bedroeg de schade duizenden euro's.

Bewoners boos

Buurtbewoners zijn het zo zat dat ze hopen dat de politie achter de jongeren aan gaat. "Er moet echt iets gaan gebeuren", zo klinkt het. Een van de buurtbewoners vertelt zelfs dat haar man de jongeren afgelopen week heeft betrapt. De jongeren renden volgens haar toen weg om later terug te keren en haar man aan te vallen.

Van de vernielingen aan de school vorige week zoekt de politie nog getuigen. Mensen die meer weten of iets hebben gezien worden opgeroepen zich te melden.