Veel meer oneigenlijk gebruik gemeentegrond Haarlem dan werd aangenomen

HAARLEM - Het project 'Oneigenlijk Gebruik' waarmee Haarlem de wildgroei in landjepik wil afremmen, is groter dan werd aangenomen bij de start in 2017. Er zijn ongeveer 3.700 dossiers, terwijl gedacht werd dat er 280 Haarlemmers een stuk gemeentegrond oneigenlijk in gebruik hadden genomen.

Bij een eerste evaluatie van het project, dat in totaal zo'n tien jaar moet gaan duren, is de gemeente tot de conclusie gekomen dat het persoonlijk bekijken van alle gevallen meehelpt om goede oplossingen te bedenken. Zo kon de gemeente in 144 gevallen de grond verkopen aan de bewoners en bleek er in 128 gevallen helemaal geen sprake te zijn van oneigenlijk gebruik.

Het project ging al in 2017 van start, maar pas in de twee jaren daarna is er onderzoek gedaan op de adressen. Op elf plekken, waar bewoners nog geen gebruik maakten van de grond maar dat wel wilden, is het verzoek afgewezen omdat er mogelijk kabels of leidingen in de grond liggen.

Hoewel het niet de bedoeling van de gemeente is om met de verkoop van gemeentegrond geld te verdienen, blijkt wel in de eerste jaren dat het project zich bijna helemaal 'terug verdient'. Er is in 2018 en 2019 voor ruim 750.000 euro grond verkocht en aan ambtelijke inzet en de kosten voor de stadsavocaat is nu 725.000 euro uitgegeven.

Juridische strijd

Of het haalbaar is om het project in tien jaar af te ronden is nog de vraag. Soms gaan bewoners de juridische strijd aan met de gemeente en dat moet per adres afgehandeld worden, ondanks dat het soms om een aantal buren gaat. Vooral in Schalkwijk zijn veel dossiers, blijkt uit de eerste evaluatie van de gemeente.