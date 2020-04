Supermarktoprichter Dirk van den Broek (96) overleden

AERDENHOUT - Dirk van den Broek is overleden. De oprichter van de gelijknamige supermarktketen werd 96 jaar oud. Dat laat zijn familie via een overlijdensadvertentie in het NRC weten.

Van den Broek overleed woensdag in zijn woonplaats Aerdenhout en is inmiddels begraven.

Van den Broek werd in 1924 geboren in Amsterdam. Op zijn vijftiende opende hij al zijn eerste melkwinkel. In 1953 opende hij in de Kinkerstraat in Amsterdam zijn eerste supermarkt. Inmiddels zijn er 123 Dirk supermarkten, vooral in Noord-Holland en Zuid-Holland.

In 1990 werd Dirk van den Broek geridderd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij laat vijf kinderen na, die allemaal werkzaam zijn (geweest) in het familiebedrijf.