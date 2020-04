Haarlemmermeer Run moet 20e editie afgelasten door coronacrisis

HAARLEMMERMEER - De 20e editie van de Haarlemmermeer Run gaat dit jaar niet door. H et evenement zou in september worden gehouden, maar de organisatie vindt het onverantwoord vanwege de coronacrisis.

En dan zijn er nog de geldschieters. Het hardloopevenement verwacht dat veel sponsoren nu andere financiële zorgen aan hun hoofd hebben. Er is nog niemand afgehaakt, maar de organisatie vindt het niet kies om hen geld te vragen in deze coronacrisis.

Bovendien zijn onderdelen van de voorbereidingen nu stilgelegd vanwege de te maken kosten. Om die vlak voor de Run opnieuw op te starten, is moeilijk te organiseren.

Hoewel alle evenementen tot 1 juni zijn verboden, verwacht de organisatie dat tot ver in het najaar de anderhalve-meter-afstandregel van kracht blijft.

