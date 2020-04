Bruinooge tevreden over paasweekend: "Laten we waken voor tweede piek"

De afsluiting van de Zuiderdijk bij Venhuizen voor gemotoriseerd verkeer is goed gegaan. "Zondag was er door het mindere weer bijna geen verkeer daar. De afsluiting was ook alleen voor dit weekend. We bekijken deze week of het daarbij blijft."

In West-Friesland was daarnaast het vrij druk op het water, "maar ingrijpen was niet nodig." Met de mooie dagen in het verschiet, gaat de voorzitter met de collega's in de regio in overleg of er maatregelen nodig zijn. "Vooropgesteld: we nemen liever geen maatregelen."

Dat zelfde geldt voor de bollenvelden in de Noordkop. Waar het in de bollenstreek bij Lisse flink druk was met dagjesmensen, bleef het bij de velden in het noorden rustiger en was ingrijpen ook daar niet nodig.

Net als bij het paasweekend kijkt de voorzitter van de Veiligheidsregio tevreden terug op de eerste maand waarin we te maken hebben met de verregaande coronamaatregelen. "We leven in een bizarre wereld", omschrijft Bruinooge de situatie.

"En natuurlijk hoopt iedereen dat we snel weer terug kunnen naar de normale situatie, maar dat moeten we echt nog afwachten. 21 april komt het kabinet met vervolgmaatregelen. En laten we vooral waken voor een tweede piek. Dus hou vol, anders zijn we veel verder van huis."