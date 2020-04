Oud-international Maduro zelfstandig coach bij Almere City FC

Maduro was de afgelopen maanden al werkzaam in de jeugdopleiding van Almere City FC. De 18-voudig international van Oranje is nog bezig met het behalen van de hoogste trainersdiploma’s.

Voor Maduro wordt het zijn eerste trainersklus op eigen benen. "Voor mij is dit een hele mooie uitdaging. Ik ben geboren in Almere en heb een goede binding met de stad en de club."

Maduro is oud-speler van onder meer Ajax, Valencia en Sevilla. Na zijn actieve carrière was hij werkzaam als assistent-coach van Jong Oranje en als analist bij FOX Sports. Momenteel is hij tevens assistent-coach bij Oranje onder 18 jaar. Maduro krijgt in de komende seizoenen de ruimte om tijdens interlandperiodes te blijven assisteren bij de jeugdteams van Oranje.