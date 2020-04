Weinig bezoekers bij Zaanse meubelboulevards, maar niet bij bouwmarkten: "Schrik ik van"

ZAANDAM - Tweede Paasdag staat voor veel mensen in het teken van een bezoekje aan een meubelboulevard. Dat is dit jaar door het coronavirus wel anders. Het advies is dan ook om weg te blijven van dit soort plekken. En dat gebeurde ook in Zaandam, alleen bij de bouwmarkten was het dan wel weer druk. "Ik had hier ook niet moeten wezen."

Lege parkeerplekken en af en toe een bezoeker die een woonwinkel in- of uitloopt. Dat is het beeld op het Zaanplein. Ook bij BC Wonen ziet eigenaar Debby Reek deze maandag weinig bezoekers in haar winkel. "We zijn wel open, maar je hoort op het nieuws dat je niet naar de woonboulevards moet gaan. Dat is wel een beetje vreemd." Tekst loopt door onder video

Quote "Je wordt eigenlijk gedwongen om open te gaan. De concurrentie doet het ook en je wilt geen omzet missen" Debby Reek, eigenaar bc wonen

Iets verderop bij de bouwmarkten is het wel druk. Rijen met auto's en volle parkeerplaatsen. "Daar schrik ik van", zegt een bezoeker voor de camera van NH Nieuws. "Bij de Hornbach was het erg druk en ben ik niet gegaan. Ik zie m'n kleinkinderen niet en dan zou ik het hier wel opzoeken? Ik ga snel naar huis." "Op een gegeven moment neem je ook weer meer risico", is de verklaring van een andere bezoeker die een antislipmat wil kopen bij de Leen Bakker. Lastige dilemma's voor de bezoekers. En dat geldt ook voor Reek, want zij had haar woonwinkel liever gesloten. "Je wordt eigenlijk gedwongen om open te gaan. De concurrentie doet het ook en je wilt geen omzet missen. Een bank koop je immers maar één keer in de tien jaar."