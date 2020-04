Rustige Pasen bij Amstelveense bouwmarkten en woonwinkels: "Gewoon afstand houden"

AMSTELVEEN - Op Tweede Paasdag trekken veel klussers, tuiniers en hobbyisten er normaal op uit naar de woonwinkels en bouwmarkten bij de Schinkel in Amstelveen. Vandaag was er maar een handjevol mensen te vinden.

Volgens de mensen die het wel aandurven om de bouwmarkt in te gaan is het prima te doen. "Met beleid, gewoon afstand houden en dat kan heel goed." Er mogen in de bouwmarkt bijvoorbeeld maar maximaal 20 mensen tegelijkertijd de winkel in, waardoor een vertekenende wachtrij ontstaat voor de winkel. Druk is het namelijk niet.

"Ik verveel me niet"

Het is voor iedereen een andere Pasen dan normaal. Een mevrouw die ook even de bouwmarkt in moest vertelt: "Het is heel gek. (...) Ik ben iemand die zich nooit verveelt, ik ben altijd lekker bezig. Ik pak de naaimachine, ga wat maken, in de tuin rommelen, lekker wat koken, lezen, ik verveel me niet."

Een andere passant bekijkt het van de positieve kant. "Ook in deze periode moet je er iets goeds van maken. Er gewoon pragmatisch mee omgaan, niet gek doen, verstandig zijn, maar ook niet gaan zitten sippen."