Dikke streep door Duinpolderweg wekt grote verbazing bij Zuid-Hollandse buren

HAARLEMMERMEER - De provincie Noord-Holland heeft een streep gezet door de aanleg van de Duinpolderweg. D it tot groot ongenoegen van Zuid-Holland, die daarvan niet op de hoogte was en nu verhaal haalt.

Het niet laten doorgaan van het project Duinpolderweg is een beslissing van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. De Provinciale Staten moeten dat besluit officieel nog goedkeuren, maar gaan vrijwel zeker akkoord.

De weg moest een belangrijke provinciale weg worden die Haarlemmermeer en de Bollenstreek met elkaar verbond. De achterliggende gedachte was onder meer het verbeteren van de leefbaarheid in de grensstreek. Het was een gezamenlijk project van beide provincies.