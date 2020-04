Zandvoortse hondenbezitters willen langere openstelling strand voor viervoeters

ZANDVOORT - Hondenbezitters in Zandvoort vragen via social media massaal aan de gemeente om het strand ook na 15 april open te houden voor de viervoeters. Officieel zijn de honden vanaf woensdag niet meer welkom, terwijl het juist nu door de corona-maatregelen een waar paradijs is voor ze.

Sheba speelt naar hartelust met de andere honden op het strand. Voornamelijk zijn het Zandvoortse baasjes die hun huisdieren hier uitlaten. Sheba's baasje Adriaan Hortulanus heeft net als veel andere hondenbezitters op social media openlijk de vraag gesteld of het niet mogelijk is het strand nog wat langer open te houden voor honden. "Nu marcheert corona door ons land, maar daardoor komt er wel ruimte voor hondenbezitters en kun je lekker op het strand banjeren."

NH Nieuws / Geja Sikma

De oproep vindt gehoor bij raadslid Astrid van der Veld van Gemeentebelangen Zandvoort (GBZ), die het heeft aangekaart bij de burgemeester. Ook omdat het anders na 15 april wel erg druk kan worden in de overgebleven hondenuitlaatplaatsen. "Dan zijn we verplicht om uit te wijken naar de duinen en die kunnen dan wel eens zo vol worden dat die anderhalve meter niet haalbaar is."

Quote "Door corona wel ruimte voor hondenbezitters om over het strand te banjeren" Adriaan hortulanus, hondenbezitter

Burgemeester Moolenburgh heeft het raadslid laten weten morgen in de B&W vergadering de kwestie te bespreken. Adriaan Hortulanus snapt wel dat de regels er niet voor niets zijn. "In een normaal siezoen is het van essentieel belang dat de badgasten voorrang hebben op een hond", zegt hij terwijl Sheba om hem heen dartelt. "Maar tot aan de toiletten is het nu hier afgesloten. Het heeft voor anderen geen zin om hier allemaal dingen te doen, dan alleen een inwoner van Zandvoort."