Geen groots afscheid: marineschip Karel Doorman vertrekt naar Cariben voor coronahulp

DEN HELDER - Het is even voor tien uur maandagochtend. Normaal staat de haven in Den Helder afgeladen vol met familieleden en geliefden die afscheid nemen van de mariniers en de bemanning van het schip, maar nu is het helemaal leeg. Even later vertrekt het marineschip de Karel Doorman. Uit een lege haven, op weg naar het Caribisch gebied om daar de eilanden te helpen in hun strijd tegen het coronavirus.

NH Nieuws

Voordat het schip kon vertrekken, heeft de bemanning eerst twee weken lang in quarantaine gezeten. Om zo zeker te weten dat geen enkel van hen besmet is met het coronavirus. Verder proberen ze de anderhalve meter regel zoveel mogelijk te handhaven. "We doen het zo goed en zo kwaad mogelijk", vertelt marineofficier Henk Suurveld. Drie maanden van huis De steun aan de Caribische eilanden is in principe voor drie maanden. En dat kan volgens Suurveld van de Koninklijke Marine op tal van vlakken. "We hebben mariniers aan boord die kunnen helpen bij orde-ondersteuning. We hebben helikopters om patiënten of spullen op te halen. Ook kunnen we een hospitaal inrichten op het schip." Afhankelijk van het verloop van de coronacrisis kan de missie worden verlengd. De vaartocht naar het Caribisch gebied duurt elf dagen.