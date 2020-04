HOORN - Een 19-jarige man uit Wognum is gisteravond met een geleende bromfiets tegen een winkelruit geknald van een drogisterij aan de Huesmolen in Hoorn.

De bestuurder van de brommer rende na het ongeluk gelijk weg en liet een behoorlijk beschadigde winkelraam achter.



De man heeft zich later wel bij de politie gemeld. Hij krijgt een proces-verbaal, omdat hij onder meer niet in het bezit is van een rijbewijs en de Huesmolen in een voetgangersgebied ligt.