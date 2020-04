Schoten in Lijnden blijken afgevuurd met alarmpistool na langlopend burenconflict

LIJNDEN - De mogelijke schietpartij die gisteravond in Lijnden plaatsvond, blijkt vals alarm. Een 89-jarige man die in een langlopend conflict zit met zijn buren heeft een alarmpistool afgevuurd.

Omdat de ernst van de situatie niet gelijk duidelijk was, waren meerdere agenten in kogelvrije vesten aanwezig. Uiteindelijk bleek het volgens de agenten mee te vallen.

De hoogbejaarde man had ruzie met omwonenden en zorgt volgens de politie al langer voor problemen in de omgeving.

De situatie was minder bedreigend en het alarmpistool bleek een dichte loop te hebben. In Nederland is het wapen volgens de politie gewoon vrij verkrijgbaar.

De politie gaat in dit geval daarom niet uit van een strafbaar feit.