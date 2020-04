Door het raam: Bussumse fotograaf legt 't Gooi vast tijdens de 'lockdown'

BUSSUM - "Achter elke voordeur en achter elk raam schuilt een verhaal," zegt Marius Hille Ris Lambers. Hij fotografeert binnenblijvers in coronatijd. En wel op heel veilige afstand: hij staat buiten, zij blijven binnen. "Dit is geweldig om te doen, ik leer zoveel nieuwe mensen kennen."

Klik, klik, klik. De camera van Marius klikt onophoudelijk. "Iets naar links. Ja, zo!" Hij fotografeert kunstenares Maja Boot terwijl ze aan het werk is. Maar het is geen gewone shoot. "Ik blijf op veilige afstand en ik maak de foto door de deuropening heen." Door de coronacrisis heeft hij van de ene op de andere dag geen opdrachten meer, maar stilzitten kan hij niet. "Ik ben normaal de hele dag op pad. Als ik alleen maar binnen kan blijven, dan kwijn ik weg," zegt Marius. "Dus toen ik een raamfoto zag van een fotograaf uit Enschede, dacht ik: dat is het! Dat ga ik in 't Gooi doen." Zo gezegd, zo gedaan. Het project begon in zijn woonplaats Bussum, maar inmiddels stromen de aanvragen ook binnen uit Huizen, Hilversum en Blaricum. "Het breidt zich snel uit over het hele Gooi. En het is zo leuk om te doen," vertelt Marius. "Ik leer allerlei 'buren' kennen. De afgelopen weken heb ik al meer nieuwe mensen ontmoet dan in de vijf jaar dat ik hier woon, haha."

NH Nieuws

Hij neemt de tijd voor een shoot en hoort daardoor bijzondere verhalen. "Ik sprak bijvoorbeeld de 250e coronapatiënt van Nederland. Hij is er nu weer bovenop, maar heeft een moeilijke tijd achter de rug," vertelt Marius. "Of een moeder met drie kinderen die haar rug had gebroken, heel heftig." Vrolijk gebeuren Toch is het fotomoment vaak een vrolijk gebeuren. "Mensen zijn blij als ik langs kom. En om goed met elkaar te kunnen praten, moet vaak het raam open, dus dat maakt de foto meteen luchtig," vertelt Marius. Hij hoopt dat het project misschien ooit uitmondt in een foto-expositie. "Dat zou geweldig zijn, als we weer gewoon naar buiten mogen," zegt Marius. "Maar voor mij is het vooral een manier om aan het werk te blijven. Het levert heel veel enthousiaste reacties op en wie weet wat er daarna nog komt."

Gooi achter glas Meer foto's van Marius zijn te bewonderen op zijn facebookpagina en instagram-account. Aanmelden kan door hem een berichtje te sturen via sociale media.

Achter glas Marius Hille Ris Lambers

Mensen uit 't Gooi achter glas Marius Hille Ris Lambers

Marius aan het werk