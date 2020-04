AMSTERDAM - Op een Rabobank aan het Osdorpplein in Amsterdam Nieuw-West is vannacht een plofkraak gepleegd. Dit gebeurde even na 04.00 uur.

Het is onbekend of de daders er met geld vandoor zijn gegaan. De EOD heeft de plaats van de plofkraak onderzocht.

Eerder vannacht was er ook al een poging tot een plofkraak aan de Oostelijke Handelskade, ook in Amsterdam. Het is onduidelijk of deze twee gevallen verband met elkaar houden.