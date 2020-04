NEDERHORST DEN BERG - Op vakantiepark de Vechtoever in Nederhorst den Berg is vannacht rond 01.00 uur brand uitgebroken.

De brand woedde in een drietal chalets op het vakantiepark. Of er gewonden zijn gevallen is nog onduidelijk.

De brandweer sprak van een 'zeer grote brand' en was dan ook met veel materieel ter plekke.