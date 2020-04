Grote uitslaande brand in woonboerderij Callantsoog

CALLANTSOOG - Er is vanavond een grote brand ontstaan bij een woonboerderij met rieten dak aan de Abbestederweg in Callantsoog. Inmiddels is er ook een NL-Alert verstuurd vanwege de rook.

De brandweer is met meerdere eenheden bij de uitslaande brand. Het gebouw dat in brand staat is met riet gedekt. Daarom kon de brand snel om zich heen grijpen. Voor zover duidelijk is er niemand gewond geraakt.

De Veiligheidsregio heeft een NL-alert uitgestuurd naar omwonenden vanwege de grote hoeveelheid rook.