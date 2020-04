LIJNDEN - Op de Hoofdweg in Lijnden heeft vanavond mogelijk een schietpartij plaatsgevonden.

Even voor 20:00 uur werd de politie gealarmeerd. Meerdere agenten zijn ter plaatse en dragen kogelwerende vesten.

Het heeft vermoedelijk met een langdurig conflict te maken. Er vielen geen gewonden.

De politie gaat nu onderzoeken wat er precies gebeurd is en of er echt geschoten is.