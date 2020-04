Inbrekers richten veel schade aan bij dierenopvangcentrum in IJmuiden "We zijn flink geschrokken"

IJMUIDEN - Bij het K naagdierencentrum en Kerbert Dierentehuis aan de Heerenduinweg in IJmuiden is vannacht ingebroken. De inbrekers hebben veel geld meegenomen en flinke schade achtergelaten. Met het verspreiden van camerabeelden, hopen ze de daders te pakken te krijgen.

"We zijn natuurlijk flink geschrokken en dat geldt ook voor de dieren die nu allemaal wat van slag zijn. Gelukkig zijn de dieren verder met rust gelaten, een schrale troost", aldus Ellen Quanjer, beheerder van beide dierenopvangen.

Toen de inbrekers vannacht op zoek gingen naar geld, hebben ze ook veel materiële schade veroorzaakt en zijn ze de kluis met een hakbijl te lijf gegaan. Ook hebben ze de donatieboxen van beide opvangen geplunderd. Quanjer: “We zijn erg boos en teleurgesteld dat deze types nu met het geld op zak lopen dat aan ons gedoneerd was om voor de dieren te zorgen”.

In beeld

Wat de inbrekers niet wisten is dat er beveiligingscamera's hingen in het pand. De daders staan dan ook duidelijk op beeld. Daarnaast vraag de Dierenbescherming, waar beide opvangen onderdeel van zijn, de hulp van het publiek. Als iemand een of beide personen op de beelden herkent of iets verdachts heeft gezien kan contact opnemen.