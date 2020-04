De paasdienst via livestream: “Het is verdrietig om het vanuit huis te moeten doen”

LANDSMEER - Vanwege het coronavirus kan de paasdienst in de kerk geen doorgang vinden, maar doormiddel van een livestream kunnen de aanhangers van het christelijke geloof toch de dienst beleven. Dit is wel even wennen. Saskia Visser vertelt: “De eerste weken had ik een brok in mijn keel, het weemoedige, de lege kerk.” Het went wel, want nu kijkt ze samen met haar zoons de dienst vanaf de bank mee.