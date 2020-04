'Ajax houdt nog steeds rekening met vertrek Tagliafico en Van de Beek'

AMSTERDAM - Ondanks de coronacrisis is de kans nog steeds groot dat Ajax na dit seizoen afscheid neemt van Nicolás Tagliafico en Donny van de Beek. Een transfer van doelman André Onana lijkt een moeilijker verhaal, terwijl David Neres waarschijnlijk in Amsterdam zal blijven.

Dat meldt het Algemeen Dagblad. Volgens de krant is het een realistische gedachte dat Tagliafico na het huidige seizoen elders zijn brood zal gaan verdienen. "Zijn status is alom bekend, waarbij vanuit met name Spanje de interesse toeneemt", schrijft het dagblad. "Ajax zelf is al enige tijd de markt aan het afspeuren naar mogelijke opvolgers van Tagliafico voor de linksbackpositie. In Amsterdam gaat men er dan ook niet vanuit dat hij na deze zomer nog voor Ajax speelt."

Ook een vertrek van Van de Beek is verre van uit te sluiten. De middenvelder wordt al tijden gelinkt aan tal van clubs en dan met name Real Madrid. Volgens het AD hebben de Madrilenen nog steeds oren naar de komst van de international. "Van de Beek ligt goed in de markt en daarom houdt Ajax ook rekening met een vertrek van hem. Alleen de transfersom zal waarschijnlijk lager uitvallen dan de 55 miljoen euro die Ajax aanvankelijk in gedachten had."

Onana

De kans dat doelman Onana bij de regerend landskampioen blijft spelen is een stuk groter. Hoewel de Amsterdammers 'op de achtergrond druk bezig zijn om alle potentiële opvolgers in kaart te brengen', is een vertrek van de sluitpost uit Kameroen niet zomaar gerealiseerd. "De sterke doelman is, in tegenstelling tot veldspelers, afhankelijk van de carrousel die op gang moet komen", klinkt het.