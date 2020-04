IJmond Crosskuil in Velsen dit weekeinde een oase van rust

VELSEN - De crosskuil bij de sluizen in Velsen was dit weekeinde enorm rustig. Burgemeester Dales besloot deze week de kuil te sluiten omdat dit een druk bezochte hotspot was in de gemeente.

De afgelopen weken was het onverantwoord druk in de crosskuil. In de weekeinde waren er regelmatig vele tientallen mensen aan het crossen die het niet zo nauw namen met de coronaregels. Met het drukke paasweekeinde in het vooruitzicht besloot de burgemeester afgelopen week om de kuil helemaal te sluiten. De politie en handhaving hoefde niemand weg te sturen. De kuil was in vergelijking met vorige weekeinde een oase van rust.