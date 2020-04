Slechts één nieuw gemelde opname in Amsterdams ziekenhuis vanwege corona

AMSTERDAM - Er zijn tot nu toe 355 Amsterdammers in het ziekenhuis opgenomen (geweest) vanwege een besmetting met het coronavirus. Dat is één iemand meer dan zaterdag werd gemeld door het RIVM.

Dat blijkt uit de gepubliceerde cijfers van het RIVM. Volgens het RIVM passen de landelijke cijfers bij het beeld dat de verspreiding van het virus langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn.

Er zijn in heel Nederland 94 nieuwe sterfgevallen gemeld. Zij zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden, want sommige patiënten worden later gemeld. Het is voor het eerst in twee weken tijd dat het aantal overlijdens door corona onder de 100 ligt.

Tot nu toe zijn er 25.587 mensen positief getest in Nederland op COVID-19. Sinds een paar dagen worden ook zorgmedewerkers die buiten het ziekenhuis werken getest als zij klachten hebben. De eerste effecten daarvan lijken volgens het RIVM zichtbaar in de meldingen. 453 (39 procent) van de nieuwe meldingen betreft zorgmedewerkers. In Amsterdam waren er gisteren in totaal bijna 1200 mensen positief getest op het nieuwe virus.