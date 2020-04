ZANDVOORT - Een oudere vrouw is vanmiddag met eerste Paasdag verrast met een bloemetje. Met een geïmproviseerde constructie kon de familie van de bewoonster haar via het balkon aan de Keesomstraat in het zonnetje zetten.

Op de foto is goed te zien hoe blij de vrouw is met de verrassing. Via een speaker werd het nummer "You will never walk alone" afgespeeld. Ook had de kleinzoon van de vrouw een berichtje achtergelaten.