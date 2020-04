Definitieve uitslag onderzoek: hierdoor stortte het dak van het AZ-stadion in

"Het is fijn dat Royal HaskoningDHV de oorzaak van het gedeeltelijk instorten van het dak zo zorgvuldig heeft onderzocht", reageert AZ’s Algemeen Directeur Robert Eenhoorn. "We zijn nog altijd ongelofelijk blij dat het stadion leeg was toen de instorting plaatsvond, waardoor er geen gewonden zijn gevallen."

Dak ingestort

Een deel van het dak van het stadion stortte in augustus vorig jaar in. Daarbij raakte niemand gewond. Inmiddels is hele dak gesloopt en vervangen. Naast het spelen van voetbalwedstrijden mag het stadion en het hoofdgebouw ook weer gebruikt worden voor evenementen.

Eenhoorn: "Nu kunnen we een nieuwe stap gaan zetten. In samenspraak met alle relevante partijen richten we ons nu op de toekomst en gaan we hard aan de slag zodra we de coronacrisis achter ons hebben gelaten."