Stilste paasdagen ooit bij boerderij Zorgvrij

SPAARNWOUDE Bij boerderij Zorgvrij hoor je de vogels fluiten en blaten de schapen er vrolijk op los. Maar verder is het stil. Door de coronauitbraak is de boerderij gesloten voor publiek en daarmee zijn het de stilste paasdagen ooit op de boerderij.

Alle paasactiviteiten zijn geschrapt, de deuren zijn op slot en de enige die op de boerderij rondlopen zijn de dieren, de boer en boswachter Theo Brouwer van het recreatieschap Spaarnwoude. Hij komt regelmatig even kijken hoe het met de dieren gaat. "Het is echt wel jammer want dit is echt waar de boer het voor doet. Het is een educatieve boerderij en nu loopt de boer hier alleen rond. De mensen moeten het missen."

NH Nieuws

De uitbraak van het coronavirus valt qua jaargetijde heel ongelukkig, vindt Theo. "Ja dit is het moment van het jaar dat alles tot bloei komt. Je ziet vogels, lammetjes. Dan is het heel jammer dat de mensen dit thuis niet kunnen zien." Maar daar heeft hij wat op gevonden. Elke week vlogt hij op maandagmiddag om twaalf uur via Instagram en beantwoordt hij live vragen van het publiek. "Ik heb gehoord dat hele gezinnen zitten te kijken. Dat is hartstikke leuk. Met mijn telefoon kan ik heel dichtbij de dieren komen en zo breng ik de lente bij de mensen in huis." Bezoek aan Spaarnwoude Ondanks dat de boerderij gesloten is, kwamen er vlak na de sluiting toch nog wel wat mensen langs in de hoop dat ze toch een bezoekje konden brengen. Maar dat gebeurt nu niet meer.

NH Nieuws

Het natuurgebied Spaarnwoude is nog wel open voor publiek, maar het recreatieschap roept de mensen wel op om afstand te bewaren en niet te lang te blijven.