Dansende brandweer in Akersloot waarschuwt: 'Houd afstand!'

Op het nummer Anderhalf van Ali B, Poke en Judeska dansen brandweermannen van de brandweer in Akersloot zich in het zweet.

"Het filmpje is een reactie op politie en verpleegkundigen die ook al zo'n soort filmpje hebben gemaakt", laat Linda Kat van de veiligheidsregio weten.

Flink oefenen

De brandweerlieden uit het filmpje hebben eerst even flink geoefend op de pasjes: "Het ging niet in een keer goed. In een zwaar pak is het ook niet altijd even makkelijk, maar gelukkig zijn ze wel wat gewend", aldus Kat.

De brandweermannen en -vrouwen kunnen in ieder geval op veel bijval rekenen: "Geweldig", reageert de een op het bericht. "Prachtig", reageert een ander. "Toppers zijn jullie, fijne Pasen", typt weer een ander.

Bekijk de danskunsten van de brandweer hieronder: