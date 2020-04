Ouderen in Schoorl verrast met paasbrunch

SCHOORL - Croissantjes, eieren, zalm; het zit allemaal in de paasbox die restaurant Pur Sang vandaag bij meer dan 200 ouderen langsbrengt.

De doos vol paaslekkernijen valt in goede smaak. Overal waar Maarten komt wordt hij met open armen ontvangen. De 75-plussers van Groet, Schoorl en Camperduin staan hem al in de deuropening op te wachten. "Onze kleinzoon vond ons zielig, dus hij heeft deze brunch besteld zodat wij vandaag nog iets feestelijks hebben."

De senioren krijgen, danzij een donatie van de Barry foundation, of namens hun familie, de paasbrunch voor de deur afgeleverd. Medewerken Maarten brengt ze hoogstpersoonlijk langs: "Veel ouderen zitten al weken eenzaam thuis en met deze paasdoos hopen we de wereld een beetje mooier te maken."

Corona in Noord-Holland

