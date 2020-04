Naardense Emma (8) brengt 150 tekeningen en paaseieren langs verzorgingshuizen

Emma bracht in totaal 150 tekeningen naar de bewoners van de verzorgingshuizen. De doos vol tekeningen was het resultaat van een spontane actie van Emma en haar zusje Isabel om buurtgenootjes op te roepen een tekening te maken voor eenzame ouderen.

Corona in 't Gooi'

๐Ÿ“ฐ Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

๐Ÿ“บ Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

โœ‰๏ธ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier

๐Ÿ’ฌ Meld je aan voor de NH Gooi-nieuwsdienst via Whatsapp. App 'NH GOOI AAN' naar 0888505651