Angst voor drukte in natuurgebieden en tulpenvelden: 'Ga niet naar bollenstreek'

NOORD-HOLLAND - Stralend weer, een vrije dag en duizenden tulpen die in volle bloei staan, maken het voor veel mensen verleidelijk om naar de bollenvelden te komen. Veiligheidsregio's roepen mensen op om vooral thuis te blijven.

"Ook tijdens de paasdagen geldt de maatregel dat we anderhalve meter afstand houden en dat we met niet meer dan drie mensen bij elkaar op bezoek gaan", benadrukt burgemeester Astrid Nienhuis van de gemeente Heemstede.

Harde maatregelen tegen pleziervaart: blokkade in haven Volendam, sluizen en bruggen dicht

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten roepen het publiek op natuurgebieden te mijden. Veel parkeerplaatsen worden afgesloten. Dit geldt ook voor een reeks locaties aan de kust. De kans bestaat dat hele gebieden worden afgesloten, waarschuwt Staatsbosbeheer.

Blijf niet te lang

Bij boerderij Zorgvrij in recreatiegebied Spaarnwoude kwamen eerder, ondanks de sluiting, gewoon nog bezoekers. Dat is inmiddels opgehouden, zegt boswachter Theo Brouwer van het recreatieschap.

In de rest van het recreatiegebied is het vooralsnog rustig. "We vragen de mensen zich aan de RIVM-richtlijnen te houden", zegt Brouwer. "Blijf hier niet te lang."