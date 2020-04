Sint-Vituskerk in Hilversum 'virtueel vol' met Pasen: pastoor geëmotioneerd door zware coronatijd

HILVERSUM - Niet tegen een volle kerk, maar tegen een eenzame camera spreekt pastoor Jules Dresmé. Ook bij de rooms-katholieke Sint-Vituskerk in Hilversum gaat alles helemaal anders in coronatijd. Maar dat brengt ook veel moois teweeg. "Er is meer afstand, maar meer verbinding."

Het was voor de pastoor een beetje wennen om tegen een camera te praten. "Maar na drie weken gaat het goed, ik stel me gewoon voor dat daar de mensen echt zitten," aldus Dresmé.

Zo was er binnen 'no time' een live-stream-uitzending op poten gezet: via de KRO/NCRC kunnen mensen twee keer per dag de eucharistieviering volgen. "Om 9.30 uur en om 19.00 uur beginnen en eindigen we de dag, een mooie manier om mensen te bereiken."

Voor de pastoor is het een rare tijd. "Zelfs in de oorlog gingen mensen nog naar de kerk, maar dat kan nu ook niet meer," vertelt pastoor Jules Dresmé. Samen met de pastoors van andere katholieke kerken in de omgeving werkt hij hard om de mensen te blijven bereiken.

En dat wordt erg gewaardeerd door de mensen die normaal gesproken in de kerk zouden zitten met Pasen. "Je wilt het liefst samen in de kerk zitten en deze tijd als gemeenschap meemaken," vertelt Karin Uiterwijk. "Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik mijn geloof nog veel intenser beleef dankzij deze live-stream."

Ook Marian Tabak ontleent steun aan deze uitzendingen. "Mijn broer is net overleden aan corona. Dat is enorm verdrietig, hij was nog maar 75 jaar en zó vitaal. Ik put erg veel kracht uit mijn geloof, juist in deze tijd."

De kerk probeert ook de ouderen zónder digitale middelen te bereiken. "We bellen veel en sturen kaartjes of bloemen," vertelt Jules Dresmé. Ook de kerkgangers onderling schieten elkaar te hulp. "Het is mooi om te zien wat deze moeilijke tijd voor moois teweeg brengt."

Tranen bij de pastoor

Tijdens de viering in de kerk is de pastoor zichtbaar aangedaan. "Het verhaal van Judas de verrader raakt me altijd, maar nog meer in deze tijd."

En na weken van keihard werken - met ook bijvoorbeeld veel uitvaarten - breken tijdens de preek even de tranen door. "De Paastijd en het lijden in de wereld lijken met elkaar verbonden. En bij mij was het kannetje even vol, dus ik ben blij dat ik de eindstreep haalde", lacht hij.

De pastoor wenst iedereen een mooie Paastijd toe. "Met veel gezelligheid binnen. En dat alle narigheid even buiten mag blijven," zegt Dresmé. "En zoals onze premier zegt: houd moed, houd moed. We komen hier doorheen. Met elkaar."