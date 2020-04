ENKHUIZEN - In een gebouw aan de Berkenlaan in Enkhuizen heeft een flinke brand gewoed. Volgens de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord was er niemand aanwezig.

Op beelden zijn hoge vlammen te zien en naast de brandweer in Enkhuizen werd ook het korps in Bovenkarspel werd gealarmeerd. Die hadden de brand snel onder controle. De oorzaak en hoe groot de schade is, is nog onduidelijk.