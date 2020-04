Amstelveense patisserie zet butlers in om klanten veilig te laten winkelen

AMSTELVEEN - Zoals elke Pasen is het topdrukte bij de populaire Patisserie Prenger in Amstelveen. Om ervoor te zorgen dat de mensen veilig hun inkopen kunnen doen, heeft Prenger een speciale butler-service opgezet.

NH Nieuws

Vandaag is Koen Burger geen bakker, maar butler. Klanten die hun bestelling van tevoren doorgeven hoeven niet langer in de rij te staan. "Als mensen in de buurt zijn kunnen ze bellen. En dan komen wij als butler naar buiten en zetten de bestelling dan ‘contactloos’ in de auto", legt de medewerker uit.

Voor de winkel staat een lange rij klanten te wachten voor ze naar binnen mogen. Eigenaar Steve Bouman heeft het druk. "Ondanks al het slechte nieuws willen de mensen het kennelijk wel gezellig hebben met Pasen", vertelt hij tegen NH Nieuws. Het valt hem op dat veel mensen kleine bestellingen doen. "Dat komt omdat ze vanwege corona Pasen alleen in huiselijke kring mogen vieren", legt hij uit.

Ondanks de Paasdrukte gaat het Patisserie Prenger niet voor de wind. "Door de crisis zijn veel bedrijven en kantoren gesloten, daardoor missen we veel omzet. Dus we doen er alles aan om onze vaste klanten te behouden, zo is het idee van de butler-service ontstaan", vertelt Bouman.

"Onze winkel is erg klein. Er mogen maar twee klanten tegelijk binnen zijn", vertelt Koen Burger. "Door de butler-service kunnen ze nu snel en veilig winkelen. We merken dat de klanten dat heel erg waarderen."