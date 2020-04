'Uitstel doktersbezoek geeft groter risico dan besmetting corona'

Het Rode Kruis Ziekenhuis stelt dat patiënten een bezoek aan het ziekenhuis of huisarts de afgelopen weken vaker mijden. Dat gebeurt vermoedelijk uit angst om besmet te worden met het coronavirus, zo schrijft bestuursvoorzitter van het RKZ Jaap van den Heuvel in een persbericht. "We begrijpen dat mensen vragen hebben en ongerust zijn. Echter; het ziekenhuis is een veilige omgeving."

"Onze patiënten met het coronavirus liggen op een afgezonderde afdeling. De spoedeisende hulp en de huisartsenpost zijn speciaal ingericht: een deel voor patiënten met symptomen van corona en een deel voor patiënten zonder deze symptomen."

Hij heeft wel een dringend verzoek: "Bel wel altijd eerst de huisartsenpraktijk of het ziekenhuis voor een afspraak en kom niet op de bonnefooi”, aldus Van den Heuvel.