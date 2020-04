Strand IJmuiden zo goed als leeg, ondanks zomerse temperaturen

IJMUIDEN - Op het strand van IJmuiden bleek dat ook dit weekend goed is geluisterd naar het advies om de stranden vanwege de coronacrisis te vermijden. Op enkele passanten na, was het strand zo goed als leeg. "Het is heel bizar, normaal gesproken zou het nu heel druk zijn", vertelt één van de strandbezoekers.

Dat terwijl de temperatuur alle reden gaf om naar het strand te gaan. Het strand in IJmuiden was niet zoals de badplaats Zandvoort hermetisch afgesloten, maar dat betekende dus niet dat de drukte richting de IJmond verschoof.

De paar badgasten die er wel waren, keken dan ook vreemd op. "We hadden wel bedacht: als het wel druk is, rijden we weer terug", vertelt een vrouw uit Hilversum. "Maar blijkbaar is het hier heel erg stil, dus we nemen het ervan."

Weinig te beleven

Naast wat gezinnen en klussers aan één van de strandpaviljoens was er dan ook niet veel te beleven. Desondanks heeft niet iedereen er vertrouwen in dat het zo het hele paasweekend blijft. "Ik denk dat het met een paasdag toch mogelijk drukker is dan op een standaard zaterdag."

Ook anderen gaven aan bewust voor het strandbezoek te hebben gekozen op deze 'stille zaterdag'. "We denken dat het morgen en maandag druk wordt, waardoor een strandbezoek uiteindelijk niet mag."