Organisatoren Tour de France: eerder uitstel dan afstel

"Het onvoorspelbare karakter van de wereldwijde crisis waarin we allemaal verstrikt zijn, betekent dat we geduld moeten hebben totdat er een officiële aankondiging is van Tourorganisator ASO over de race van 2020", staat in de mail. "De huidige focus ligt op uitstel tot later in de zomer in plaats van een annulering."

Zeeman

Ook Merijn Zeeman, sportief directeur van wielerploeg Team Jumbo-Visma, houdt nog rekening met het doorgaan van de Ronde van Frankrijk. "Ja, zeker", begon de geboren Alkmaarder zaterdag bij NH Radio Sportcafé. "De afgelopen week was Christian Prudhomme (toernooidirecteur van de Tour de France, red.) in de media. Hij laat, samen met de minister van Sport van Frankrijk, heel nadrukkelijk hoop blijken om de Tour te laten verrijden. Hij heeft het erover dat het mogelijk drie of vier weken opschuift. Dat is ons perspectief", aldus Zeeman.

De Tour de France staat nu nog gepland voor de periode van 27 juni tot en met 19 juli. De organisatie van de Tour wilde zaterdag tegen Reuters niet reageren op de mail.