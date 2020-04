Knallen gehoord bij vechtpartij in woonwijk Alkmaar

ALKMAAR - Rond 16.45 uur zijn meerdere mensen in de Amelandstraat in Alkmaar met elkaar op de vuist gegaan. Omstanders hebben daarbij ook knallen gehoord, waardoor de politie rekening houdt met een mogelijke schietpartij.

De politie was al snel aanwezig in de straat, maar heeft nog geen sporen van het schieten kunnen vinden. Er zijn ook geen gewonden aangetroffen. De straat is helemaal afgezet voor sporenonderzoek.