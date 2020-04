AZ-iconen zien seizoen liever vandaag dan morgen worden beëindigd

Van Galen vindt dat een eventueel kampioenschap van AZ door alle coronaperikelen niet veel meer waard zou zijn. "Voor wie speel je nog?", vraagt hij zich af in gesprek met De Telegraaf. "Als er wordt gevoetbald, is dat voor lege tribunes. Daar is toch geen klap aan? Ik wilde als voetballer voor volle stadions spelen. En als je kampioen wordt, mag je dat niet eens vieren. Persoonlijk zeg ik: stoppen met die handel."

"Iedere voetballer weet dat het balgevoel in de eerste maand dramatisch is"

"Niemand heeft wedstrijdritme!", gaat Van Galen verder. "Als je op het scherpst van de snede wil voetballen, zal je keihard in groepsverband moeten trainen en een flink aantal oefenwedstrijden moeten spelen. Daar is helemaal geen tijd voor. Iedere voetballer weet dat het balgevoel in de eerste maand dramatisch is, een goede voorbereiding kost anderhalve maand."

Hogenkamp

Hogenkamp deelt de mening van de Haarlemmer. Voor de eerste keer in zijn leven heeft hij 'geen mening over voetbal'. "Laten we in hemelsnaam eerst zorgen dat iedereen weer gezond is en dat we het virus onder controle hebben. Het voetbal interesseert me geen moer. Het wordt al een hele uitdaging om te zorgen dat iedereen straks weer naar buiten ken", aldus de aanvoerder van het kampioenselftal in 1981.